V Letech u Prahy se uskuteční první mezinárodní soutěž ultralehkých balonů

Vzlety budou pořadatelé soutěže organizovat podle počasí, ve vzduchu by měly být balony vidět ráno mezi šestou a osmou a večer mezi půl šestou a půl osmou. Organizátoři to dnes uvedli na setkání s novináři. Nyní je v Česku deset vycvičených pilotů ultralehkých balonů, dva jsou ve výcviku.

Soutěž podle pořadatele závodu a pilota balonů Jana Smrčky nemá oficiální trasu, a to kvůli nevyzpytatelnosti počasí. Je určených zhruba pět míst, ze kterých se bude moct vzlétat. „Podle toho, jakým směrem bude foukat vítr, podle toho budeme vybírat ta místa. Abychom proletěli nad údolím Berounky, Letům na dohled,“ řekl Smrčka. Výjimkou podle něj bude pátek, kdy budou balony startovat z fotbalového stadionu v Letech. „Podle předpovědi bychom odtamtud měli směřovat ke Karlštejnu,“ dodal. Právě o nevyzpytatelnosti počasí podle něj soutěž je, protože tak piloti balonů mohou prokázat umění trefit se k cíli.

Soutěžit budou piloti v několika disciplínách, které jsou uzpůsobené menšímu doletu ultralehkých balonů. Například let na předem určený cíl, při silném větru let na nejkratší dolet a naopak při slabém větru let na nejdelší dolet.

Ultralehké balony jsou nejnovějším přírůstkem leteckého sportu, oficiálně mohou brázdit českou oblohu od roku 2019. „Toto letecké odvětví dává možnost konstruktérům a pilotům si svůj stroj postavit a létat za minimální náklady,“ řekl Smrčka. Soutěže se podle něj zúčastní jeden nebo dva piloti s balonem vlastní konstrukce. Do budoucna by pořadatelé chtěli do soutěže přidat cenu za nejoriginálnější vlastní konstrukci. „Lidé si postavili neuvěřitelné věci. Například je možné koš vybavit koly z bicyklu, takže s sebou vezou bicykl. Po přistání pilot sbalí balon do košíku, zapřáhne za kolo a odjede s tím domů,“ uvedl Smrčka.

Ultralehké balony mají podle něj k dispozici 20 až 40 kilogramů plynu, takže uletí zhruba osm až 15 kilometrů. To je proti balonům na mistrovství zhruba poloviční vzdálenost. Stoupají do výšky mezi 800 a 1000 metry, sportovní balony asi do 2,5 kilometru.

Na technické provedení vlastních konstrukcí dohlíží Letecká amatérská asociace České republiky. Podle jejího prezidenta Aleše Trtila je nyní v Česku deset vyškolených pilotů na ultralehké balony. Zájemci musí v kurzu nalétat 20 hodin a splnit teoretickou zkoušku. Pořízení nového ultralehkého balonu podle Smrčky vyjde na zhruba půl milionu korun.