Benešův most v Ústí nad Labem se na konci října uzavře pro trolejbusy

Rekonstrukce začne zřejmě nejdříve v roce 2024 a potrvá podle předběžných odhadů do konce roku 2025. Osobní doprava a pěší budou moci využívat Benešův most s výjimkou posledního říjnového víkendu do zahájení prací na stavbě. ČTK to dnes řekla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který je investorem.