Děčínská loděnice by v budoucnu chtěla vyrábět ekologická plavidla

Společnost České loděnice čeká na rozhodnutí státu, poté by mohla začít ekologické lodě vyrábět a dovážet do ČR vodík, stlačený plyn a ropné produkty. ČTK to za společnost řekl Jan Skalický. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky je nejprve nutné, vyřešit problematický úsek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, kde v uplynulých letech chyběl pro nákladní lodní dopravu dostatek vody.

Pokud by stát již nyní vydal souhlasné stanovisko, lodě i potřebná infrastruktura by podle něj mohly být vyrobeny během dvou až tří let, a to z prostředků státu. „Loděnice na západu toto dělají s podporou jednotlivých zemí, a to proto, že si rejdař nemůže za sedm milionů korun koupit loď na sklad. On na ni musí mít platební relace garantovány. To znamená, že stát řekne, že se rozhodl, že bude LNG a vodík vozit po vodě,“ dodal Skalický.