Demolice elektrárny Prunéřov I u Chomutova začala bouráním chladicích věží

Elektrárna je mimo provoz od konce června 2020. V místě by mohla být například továrna na výrobu baterií do aut.

Ve vnitřních prostorech elektrárny se již demontují technologie jako pásové dopravníky. Dělníci odstraňují opláštění budov, upravují oplocení a přístup do areálu, který těsně sousedí s funkční elektrárnou Prunéřov II. Použitelné části materiálu poslouží jako náhradní díly. Nepotřebné kovové části skončí jako druhotná surovina ve šrotu. Něco bude využito k zasypání podzemních prostor, tedy jímek, šachet a kanálů, jimiž vedly kabeláže, napájecí potrubí a podobně. Ostatní odpady budou podle mluvčího ekologicky zlikvidovány.

Elektrárna Prunéřov I vyráběla teplo pro Klášterec nad Ohří a v případě odstávky sousední elektrárny i pro Chomutov a Jirkov. Bude proto podle Schneppa nutné vytyčit část nové trasy pro horkovod z Elektrárny Prunéřov II do Klášterce, respektive přestěhovat horkovod blíže k silnici I/13. To samé se týká přeložky části potrubí čerpací stanice surové vody. „Obě elektrárny tvořily dlouhá léta jeden výrobní celek a spoustu věcí tak měly společných. Nyní řešíme, jak je od sebe oddělit. Týká se to například i čerpací stanice nafty a pochopitelně i komunikací mezi nimi. Řešíme třeba i náhradní trasy pro průjezd hasičů po osamostatnění a oplocení areálu,“ uvedl Hampl.