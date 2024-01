Do MHD v Ústí nad Labem se nastupuje jen předními dveřmi, jde o bezpečnostní opatření

Do konce roku se předem po celý den nastupovalo do autobusů a trolejbusů od 20:00. Podnik novinkou reaguje na naléhání veřejnosti, jež zesílilo po změnách na lince 57. Tam již od léta kvůli problematickým pasažérům jezdí místo trolejbusů pouze autobusy, lidé nastupují jen předem. Linka obsluhuje zkrácenou trasu Mojžíř – OD Květ – Mojžíř. Problémy se ale podle některých místních pouze přesunuly. Před zavedením změn na lince někteří lidé jezdili bez jízdenek a dělali ve vozech MHD nepořádek. Část řidičů pak odmítala linku obsluhovat. Proto podnik zdůvodnil plošné opatření zvýšením bezpečnosti. Linka 57 dál jezdí po kratší trase za přítomnosti asistentů přepravy a městské policie.

Linka číslo 54, která podle jízdního řádu začíná ve stanici Všebořice v 7:18, dnes přijela o několik minut později. Otevřely se všechny dveře, a někteří cestující tak předem nenastoupili. Většina lidí však opatření dodržovala, a tak se třeba na zastávce Beethovenova utvořila menší fronta. Cestující Jaroslav jel po dovolené do práce poprvé v úterý. Nastupoval do trolejbusu jediný. „Otevřely se všechny dveře i na dalších zastávkách. Kdybych o novém opatření nevěděl, tak bych to ani nepoznal,“ řekl ČTK. Další cestující uvedla, že s opatřením nesouhlasí. „Zase to odnesou slušní a poctiví lidé,“ uvedla.