Cestující v Praze se mohou svézt novým velkokapacitním trolejbusem

Zatím jezdí ve zkušebním provozu mezi Palmovkou a Letňany, kde musí najezdit povinných 15 tisíc kilometrů s cestujícími, poté může být nasazen do běžného provozu. ČTK to řekl vedoucí provozu autobusů dopravního podniku (DPP) Jan Barchánek. Trolejbus v budoucnu pojede po trase dnešní vytížené autobusové linky 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Na trasu se vydá v prvním čtvrtletí příštího roku.

Zkušební provoz trolejbus absolvuje na trati z Palmovky do Letňan, konkrétně do zastávky Trutnovská. Běžný trolejbus jezdí až do Miškovic, velký trolejbus by avšak měl na této trase problémy projet. Trolejbus pojede podle jízdního řádu. Přestávky budou mít řidiči na terminálu v Letňanech, neboť stanoviště na Palmovce je vybudováno pro běžný menší trolejbus.