Hřebenovka Českým Švýcarskem se otevře 25. dubna. Měří 101 kilometrů

Povede od obce Petrovice na Ústecku, přes skalní města Rájec a Ostrov, na nejvyšší stolovou horu v zemi Děčínský Sněžník a dál do Děčína a Růžovým hřebenem do Hřenska, přes atraktivní místa v národním parku až po Šébr. Poprvé se na ni budou moci pěší vydat 25. dubna, kdy se v osadě Sněžník v Jílovém na Děčínsku uskuteční slavnostní otevření. ČTK to řekl Miroslav Kokta z Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Trasa bude součástí hřebenovky od Pradědu k Aši.