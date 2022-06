Koalice Společně chce v Ústí nad Labem prosadit vznik Technických služeb

Ve městě je zřejmě systémový problém, který by se měl změnit. „Když se podíváte do ulic Ústí nad Labem, vidíte rozbité chodníky, neuklizené pozemky města a podobně. Ústí nad Labem by mělo mít Technické služby,“ řekl kandidát na primátora Zbyněk Novák. Uvedl, že návrh na jejich zřízení již předkládal zastupitelstvu, nesetkal se však s úspěchem. „Proto jdeme do voleb a toto bychom chtěli prosadit,“ doplnil. Technické služby by podle něj měly na starost jak úklid města, tak drobné údržby. Město by tím podle něj ušetřilo za externí služby.

Dalšími tématy nově vzniklé koalice je kultura nebo volný čas. Po volbách by se chtěla koalice v případě úspěchu zaměřit také na reorganizaci struktury města. „Jak jsou nastavené obvody, tak to je z našeho pohledu také špatně. Jsou dvě možnosti, buď je posílit, nebo zrušit. Jsem pro to, aby se kompetence obvodů rozšířily,“ řekl Novák.

Koalice kandiduje do zastupitelstva krajského města poprvé. Trojkoalici po vzoru Spolu však neutvořila, ODS kandiduje samostatně. „Jednali jsme s více subjekty, byla mezi nimi i ODS. Musím říct, že náš pohled, který směřuje ke změně Ústí nad Labem, tak se moc nestřetává s tím, co ODS praktikuje,“ uvedl kandidát a dodal, že v případě úspěchu ve volbách by Společně nešlo do koalice s SPD a KSČM.