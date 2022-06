Ústecký kraj veřejnosti představil plán na vznik transformačního centra v Ústí

Vybudování centra je jedním z 11 strategických projektů Ústeckého kraje v evropských Fondech spravedlivé transformace. Centrum bude poskytovat poradenské služby v energetice, informatice, architektuře, podpoře inovací a podnikání. „Služby budou zastřešeny v transformačním centru. Je to pro nás velká výzva, neboť se jedná o první architektonickou soutěž pořádanou krajem,“ uvedla krajská radní Iva Dvořáková (ODS). Podle ní je to příležitost ukázat, jak lze využít ve městech tzv. brownfieldy.

Centrum bude mít čtyři pilíře, a to datové služby, revitalizace území, nová energetika, inovace a podnikání. „Něco z těchto služeb už funguje, další se budou rozšiřovat,“ řekl Jan Wedlich z Inovačního centra Ústeckého kraje. Přínosem pro region má být podle něj třeba zpřístupnění mnoha dat prostřednictvím platformy Portabo, která již funguje, lepší nakládání s krajinou a se sídly, využití obnovitelných zdrojů energie.

Soutěž bude mít dvě kola. Vítěz by mohl být znám do roka. Příprava soutěže bude stát 8,7 milionu korun. Vyhlášena bude letos v létě. Cílem dnešního workshopu s odborníky a veřejností bylo podle Wedlicha dát dohromady vše, na co je třeba při vyhlášení soutěže myslet, zjistit, jaké připomínky a přání k fungování objektu mají odborníci i místní.