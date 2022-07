Krásná Lípa a další obce se bojí požáru ve svých katastrech, chtějí sekat louky

SZIF zatím žádné aktuální žádosti o svolení k sekání podle mluvčího fondu Bíny neeviduje. Zemědělci ale mají možnost, jak louky posekat před termínem, aniž by přišli o dotace. Mohou totiž v případě, jako je třeba právě blížící se požár, využít tzv. ohlášení vyšší moci. „Každé takové ohlášení by se posuzovalo individuálně. Co by pomohlo žadateli, pokud by to byl případ, že musel posekat trávu, protože se šíří oheň a ještě tam není, je nějaký doklad, že mu to nařídili požárníci, policie, obec nebo nějaká taková autorita. V tom případě bychom to (sekání) mohli posoudit jako nutné,“ popsal postup mluvčí SZIF.