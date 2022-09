Litvínov díky dotaci z EU investuje do rekonstrukce učeben ve školách

Školy počítaly s určitým zpožděním prací, proto žáci do ZŠ Podkrušnohorská, ZŠ Ruská, ZŠ Litvínov-Hamr a ZŠ Litvínov-Janov nastoupili až 5. září. Stihnout rekonstrukci během prázdnin tak, aby se školáci mohli vrátit do vybavených a hotových prostor, nebylo podle vedení města možné. Rekonstrukce se týká stavebních prací, vybavení nábytkem a pomůckami a IT. Každou oblast soutěžilo město zvlášť. Některé stavební úpravy se mohou provést až ve chvíli, kdy je na místě nábytek či IT technologie.