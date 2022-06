Lounské muzeum po třech letech otevřelo veřejnosti středověký dům Sokolů z Mor

Návštěvníci uvnitř najdou novou expozici věnovanou záběrům Lounska na fotografiích starých sto let a stěžejní archeologickou výstavu o pravěku v regionu.

Památkově chráněná stavba nedaleko kostela svatého Mikuláše v centrum města pochází z 15. století. Poslední rekonstrukce se uskutečnila v 80. letech minulého století. „Elektroinstalace, rozvody a různé sítě bylo nutné vyměnit. Když už se do toho domu tak razantně sahalo, tak jsme si řekli, že by bylo dobré mu vrátit podobu, jakou mu vtiskl Josef Mocker na konci 19. století. Památkáři to uvítali,“ řekl ředitel muzea Jiří Matyáš.