V Žatci se téměř po šestiletém úsilí otevřel obnovený Mederův dům

Do téměř dvouletých příprav expozice za zhruba 1,5 milionu korun se zapojila řada odborníků, od architektů, archeologů, historiků, grafiků po řemeslníky. Vystavené jsou zde také původní předměty, které se našly při nedávné přestavbě. Dochovaly se například střepy keramiky, nástroje, které používali řezníci, či původní trámy domu. K vidění je také takzvaný poklad Mederova domu. Jde o čtyři mince, které byly uloženy v podlaze společně s kostrou kohouta v polovině 17. století. Mince jsou vyražené v rozmezí let 1527 až 1645. Byly zřejmě součástí obětiny a jako magická pomůcka měly chránit objekt.

Obnovu domu v srdci památkové zóny chválí také vedení města. „Spolek pro obnovu Mederova domu převedl něco, co by mohlo jít příkladem. Obnovit památku, která byla před jasným zánikem, při setrvání pouze obvodového zdiva, se podařilo dokonale,“ řekl místostarosta města Jaroslav Špička (BEZPP). Uvedl, že by dům mohl do města přilákat další turisty.