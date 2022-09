O prázdninách zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji devět lidí, víc než loni

V červenci zemřeli při nehodě na silnici v regionu čtyři lidé a v srpnu pěti lidí, za druhý prázdninový měsíc je to o tři více než ve stejném období loni. Poslední tragická nehoda se stala v neděli. Po srážce osobního auta a motocyklu u Krupky na Teplicku přišel o život motorkář. Smrtelná nehoda se stala například také v Oseku na Teplicku 13. srpna, kdy po nárazu do stromu zemřel pětadvacetiletý řidič osobního auta. Zřejmě nezvládl řízení a vyletěl ze silnice, kde narazil do stromu. Policisté zjistili, že řidič nevlastnil řidičský průkaz a měl soudem nařízený zákaz řízení motorových vozidel.