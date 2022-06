O soukromou základní školu na Ústecku je zájem, některé děti musí odmítat

Žáci do školy dojíždějí většinou z Ústecka a Teplicka. Rodiče školu vyhledávají mimo jiné i pro přístup pedagogů k žákům, kteří si mezi sebou tykají. Některé předměty jsou spojené, aby děti znaly souvislosti. Při výuce se klade důraz hlavně na dovednosti. „Za dlouhou práci v klasické škole jsem měla pocit, že to není to, co bych chtěla. Měla jsem pocit, že klasické školství nevyhovuje mně, dalším učitelům ani některým rodičům a dětem. Chtěla jsem jít jinou cestou,“ zdůvodnila založení Molekuly ředitelka školy Ivana Kopřivová.

První žádost o založení soukromé školy podala v roce 2016, původně ji chtěla zřídit v Teplicích. O rok později vznikla komunitní škola ve Vaňově, která vzdělávala devět žáků. Ministerstvo školství žádost o založení školy zamítlo a souhlasné stanovisko vydalo až v roce 2018 pro vznik školy v Ústí nad Labem. Zhruba dva roky fungovalo zařízení v provizorních prostorách v Neštěmicích a na Střekově a v roce 2020 se přestěhovalo do Chlumce.

Největší prioritou školy je to, aby se děti neučily věci zpaměti. Nově nabyté vědomosti totiž ihned po zkoušce zapomínají. „Znalosti jsou také důležité a snažíme se je prohloubit, aby to nebyly jen povrchní vědomosti, aby byly založené na dovednostech,“ doplnila Kopřivová. Míní, že trh práce se za posledních několik desítek let změnil, vědomosti v tak vysoké míře nejsou potřeba. Mnohem důležitější je podle ní se dál vzdělávat v oboru nebo pracovat v týmu a být kreativní.

Vyučování v Chlumci začíná v 8:30, jeho začátek a také přestávky oznamuje místo klasického zvonění gong. „Máme spojené předměty, pod názvem laboratoř máme třeba vlastivědu, přírodovědu a pracovní činnosti. Dost s dětmi chodíme ven, ale také potřebujeme, aby měly vědomostní základ, takže se musí i něco naučit, aby mohly dál rozvíjet nějaké dovednosti,“ řekl ČTK zástupce ředitelky Pavel Hess. Výuka je většinou bloková, na některé předměty tak mají děti dvě hodiny. Jednou z nejoblíbenějších částí výuky je takzvané vrstevnické učení, kdy starší žáci vykládají látku mladším ročníkům.

Do šesté třídy děti docházející na Molekulu nedostávají známky, učitelé je hodnotí slovně. „Děti jsou spokojené. Neodchází s pláčem, že dostaly špatnou známku a druhý den pod záminkou bolesti břicha nepřijdou do školy. To u nás odpadá,“ uvedl Hess.

Zájem o Molekulu je velký, kromě prvňáků se hlásí i děti z vyšších ročníků, které chtějí přestoupit ze státní školy. „Máme v mnoha třídách čekatele na místo,“ uvedla ředitelka. Počet přihlášek do prvních ročníků se každoročně zvyšuje, zhruba polovinu musí škola odmítnout. Kromě soukromé školy totiž vznikla i dětská školní skupina, která je určená dětem od tří do šesti let. „Přednostně přijímáme sourozence žáků a ty děti, které začnou v dětské skupině, většinou i pokračují v dalším vzdělání u nás,“ uvedla Kopřivová. Ze zbylých přihlášek škola losuje.