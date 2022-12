O víkendu budou otevřené tři největší skiareály v Ústeckém kraji

Sportovní centrum na Telnici čerpá vodu z potoka, kam ale nepřitéká dostatek vody. Středisko proto nemůže zasněžovat. „Je tam minimální přítok. Musíme to nechat natéct. Máme trochu sněhu nastříkaného, ale dodělané to není. Je to tragédie, jsou perfektní podmínky pro zasněžování,“ posteskl si zaměstnanec areálu Jindřich Holinger. Podle něj v tuto chvíli není možné zdroj vody vyřešit jinak a zatím netuší, kdy se povede zasněžit zbylé sjezdovky.