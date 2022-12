Lyžařský areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku zahájí v pátek zimní sezonu

V prvních dnech bude středisko otevřeno pro večerní lyžování standardně od pondělí do neděle s výjimkou Štědrého dne. S denním lyžováním se počítá vždy od pátku do neděle od 9:00 do 16:00. Lyžování si budou návštěvníci moci užít i na Štědrý den, kdy bude vlek v provozu od 9:00 do 12:00. Od 25. prosince bude možné opět využít jak denní, tak i noční lyžování.