Nová stezka v Novém Městě na Moravě ukazuje deset míst spojených s lyžováním

Akcemi vrcholí letošní Rok lyžařů v Novém Městě na Moravě. Stezku připravilo muzeum s místními znalci lyžařské historie, zejména s Ladislavem Slonkem. Dnes Slonek řekl, že to nešlo lehce, přestože se významné závody ve městě pořádají od roku 1910. „Věřte nebo nevěřte, my nemáme žádné archivy,“ řekl. Podle něj je to první krok k tomu, jak ukázat tuto minulost.