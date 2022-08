Provozovatelé koupališť v Ústeckém kraji jsou s letní sezonou spokojeni

V Litoměřicích byla na koupališti lehce nadprůměrná sezona, nicméně ve srovnání s loňským rokem o 80 procent vyšší. „Bylo dost teplých dní, nebyly sice v kuse, což by bylo lepší, ale jsme spokojeni,“ řekl vedoucí koupaliště Ladislav Beneš. Rekord bylo 2200 lidí v jednom dni. Celý areál bude otevřen do konce prázdnin, pokud bude hezké počasí, brouzdaliště a třicetimetrový bazén s vodou vyhřívanou solárními panely budou moci lidé navštívit do poloviny září.