ŘSD zahájilo stavbu obchvatu a přemostění u Žiželic na Lounsku

Metoda Design and Build - navrhni a postav znamená, že vybraný projektant bude následně stavbu i realizovat. Za práce podnik zaplatí 820,06 milionu korun. Hotovo by mělo být v roce 2025.

Navržený tříkilometrový obchvat Žiželic má odvést tranzitní dopravu mimo obec, zlepšit jízdní parametry na silnici, a tím zajistit větší bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mezi specifika stavby patří například to, že si obchvat a přemostění nevyžádá žádné demolice, přeložka respektuje původní trasu silnice a vyrovnává řadu nynějších protisměrných zatáček. Ve směru ze Žatce by pak mělo vést více jízdních pruhů. Silnice vede svahovitou oblastí, zvýšené nároky jsou tak kladeny na stavbu nejnáročnějšího objektu, kterým je 377 metrů dlouhý most.