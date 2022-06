Start letecké přehlídky v Roudnici ovlivnilo počasí, stroje vzlétnou v neděli

Na letišti v Roudnici nad Labem na Litoměřicku v sobotu začala dvoudenní letecká přehlídka Memorial Air Show. Už od noci ale intenzivně pršelo a přestalo až po 13:00. Hlavní program s leteckými akrobaty byl naplánován od 14:00. „S ohledem na bezpečnost pilotů a po domluvě s nimi jsme se rozhodli letový program celý zrušit. Některé stroje mají malé podvozky a přitom velkou hmotnost, start by u některých byl rizikový,“ řekl Jan Vancl za organizační tým. Vzletové dráhy jsou měkké, plné vody. „Není to o tom, že bychom se báli pár kapek, ale bezpečí je na prvním místě nehledě na to, že jsou to často stroje velmi drahé,“ dodal Vancl.