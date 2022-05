Ústecká komunitní nadace shání do své kanceláře židle s příběhem

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v ústecké čtvrti Střekov ve vile z roku 1932, jejíž rekonstrukce prováděná ve spolupráci s architekty nedávno skončila. „No a do těch krásných prostor by se nám hodily židle, jejichž příběhy budou pokračovat v zasedací místnosti naší kanceláře,“ řekla ředitelka nadace Kateřina Valešová