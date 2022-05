Ústecký kraj nevlastní žádnou nemovitost vhodnou pro přestavbu na bydlení

„Vytipovali jsme některé naše nevyužívané nemovitosti, ale zjistili jsme, že prostory nejsou vhodné pro přestavbu na bydlení,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS). Investice by byla tak velká, že by se podle něj nevyplatila. „Navíc u projektu je daná nějaká udržitelnost. A vzhledem k poloze objektů si myslíme, že by tam ti Ukrajinci ani nevydrželi. Byla by to zmařená investice,“ řekl Kulhánek.