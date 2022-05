V Ústí nad Labem bude asi víc jahod než loni, na pomoc se sklizní přijeli Ukrajinci

Hlavní sezona přijde asi za deset dní, kdy by měli přijet další Ukrajinci. „Ti, co tady byli z Ukrajiny loni, tak chtěli přijet znovu, takže jsou to ti samí. Někdy se ozvou ti, co utekli před válkou, mají ale děti, o které se musí starat, takže je moc nevyužíváme,“ uvedl Štrympl. Stálí pracovníci, kteří míří do Svádova několik let v řadě, podle Štrympla na zdroj příjmů ze sběru jahod spoléhají, také proto dal přednost jim před uprchlíky. „Někteří mají pracovní víza a ti, co si je udělat nestihli, protože zavřeli velvyslanectví, tak přijíždí na pas a mají status uprchlíka,“ řekl majitel.