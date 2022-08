Ústecký kraj poskytne 300 tisíc majitelům vyhořelých domů v Českém Švýcarsku

Požár vypukl v době hlavní turistické sezony, výpadky tržeb mohou být podle Schillera pro některé poskytovatele služeb fatální. Kraj připravuje vouchery pro ubytovatele ve výši 300 korun na osobu a den. Zároveň by lidé, kteří se alespoň na dva dny ubytují v Českém Švýcarsku, mohli mít dopravu v celém Ústeckém kraji zdarma. Vedení kraje se spojilo s agenturou CzechTourism. „Rádi bychom, aby se velké kongresy v cestovním ruchu konaly právě v oblasti dotčené požárem, což by mohlo podnikatelům také pomoci,“ uvedl Řehák. Pomoc podle něj nabídlo už několik velkých firem.

Oheň se rozšířil i do sousedního Saska. „Saská strana schválila v přepočtu 55 milionů korun pro podnikatele. My nejsme schopni nahradit ušlý zisk, ale pokud nám vláda peníze pošle, máme systém na to, jak je k podnikatelům dostat,“ uvedl hejtman.