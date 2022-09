Ústecký kraj postaví domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou na Litoměřicku

Domov na zámku na skalnatém vrchu v Milešově nedaleko Velemína opustí senioři do konce příštího roku. Teď je tam ještě 41 klientů. Stavebně podle kraje nevyhovuje současným požadavkům na sociální bydlení a není v dobrém stavu. V minulosti kraj získal od obce Velemín pozemky pro stavbu nového objektu. Ústecký kraj koupil metr čtvereční za korunu, zaplatil 8736 korun. Podmínkou tehdy bylo to, že zahájí výstavbu objektu pro sociální účely do pěti let.