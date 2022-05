Ústecký kraj potřebuje na dofinancování sociálních služeb 230 milionů korun

Do září podle Kulhánka provozovatelé sociálních služeb vydrží. „Samozřejmě se na nás obrací poskytovatelé těchto služeb. Zatím jsme po rozboru hospodaření pokaždé zjistili, že do září vydrží. Pokud by se ukázalo, že by někdo měl problém, mohli bychom poskytnout přechodnou výpomoc,“ řekl náměstek. Další peníze do sociálních služeb může podle něj přinést zvýšení úhrad od klientů pobytových zařízení a dotace z Evropské unie.