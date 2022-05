Ústecký kraj prodal v dražbě pozemky v Ústí, o hraniční přechody zájem nebyl

Garáž a pozemky, na nichž jsou pouze náletové dřeviny, kraj nabízel za milion korun. Z jedenácti přítomných zájemců jich přihazovali čtyři. Nakonec cena vystoupala na 2,630 milionu korun. Částku musí kupce uhradit do třiceti dnů. „Vzhledem k tomu, že to je v sousedství naší firmy, tak pozemek využijeme pro rozvoj,“ řekl Pavel Žák, jednatel stavební firmy UL Kras, která se zabývá rekonstrukcí domů a bytů. „Už jsme se tak rozrostli, že nám stávající areál nestačil, proto jsme potřebovali plochu pro rozšíření aktivit,“ řekl Žák, který nemovitosti na krajském úřadě vydražil.

Kraj dnes nabízel ještě malý pozemek v Údlicích na Chomutovsku, který je určený k plnění funkcí lesa, sloužit může jako přírodní rezervace nebo přírodní památka. Nikdo nesložil jistinu do aukce na bývalé hraniční přechody. Vyvolávací cena za areál v Mníšku byla 10,9 milionu korun a za rozsáhlé nemovitosti v Horním Jindřichově 34,6 milionu korun.

Původně měl kraj prodávat také pozemky v Chomutově. Zájem o ně ale před dražbou projevila Krajská zdravotní, krajská akciová společnost, která má v Chomutově nemocnici. Využít pozemky by mohla pro stavbu rodinných domů pro lékaře.

Při dražbě se podle vedoucího odboru majetku krajského úřadu Jindřicha Šimáka nejlépe stanoví tržní cena. Kraj využívá elektronické dražby i přímé dražby. „Jsou lidé, kteří do elektronické dražby nechtějí jít. Navíc je to finančně náročnější, proto tyto typy dražeb střídáme,“ uvedl Šimák.

Bývalé hraniční přechody, které kraj získal od státu bezúplatně, bude samospráva nabízet dál. „Chce to trpělivost. Každá nemovitost si najde svého kupce,“ uvedl Šimák. Například zámek v Liběšicích kraj prodal až po pěti letech letos v březnu v elektronické aukci nakonec za 27 milionů korun. Vyvolávací cena byla o sedm milionů korun nižší. „Co se týče prodeje nemovitosti, rozhodují tři faktory, a to poloha, poloha a poloha,“ podotkl Šimák. Na trhu s realitami se odráží také aktuální hospodářská situace. „Teď chtějí lidé ukládat finance do nemovitostí,“ uzavřel Šimák. Další dražbu kraj plánuje na druhou polovinu června.