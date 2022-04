Ústí nad Labem podporuje vznik slonince na Mariánském vrchu

Slonice Delhi zůstala po smrti slonice Kaly v roce 2018 ve svém výběhu v ústecké zoo sama, proto se zřejmě ještě letos bude stěhovat do chovatelského zařízení v jihozápadní Francii. „(Chovatelé z Francie) přesvědčovali paní ředitelku, že by byli rádi, kdyby slonice odešla v podstatě okamžitě. Díky tomu, že jsme tam byli, tak jsme je požádali, zda by, vzhledem k důležitosti slonice pro město Ústí nad Labem, občané města mohli dostat šanci se přes letní sezonu rozloučit,“ uvedl primátor. Podle něj by Delhi měla ze zoo odjet letos v září.