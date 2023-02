Ústí nesouhlasí s navrženou trasou rychlodráhy. Žádá odklon nákladní dopravy

Vedení města se také obává bourání objektů ve čtvrti Střekov. Přínosy vysokorychlostní tratě jsou podle radních nesporné, požadují ale jinou trasu nebo vedení pod zemí. Novinářům to dnes řekla radní Eva Fialová (ANO). Ústí chce podle ní jednat se Správou železnic o eliminaci dopadů stavby rychlodráhy na město. Krajský úřad dostal přes 600 připomínek k trase rychlodráhy.

Správa železnic pokračuje v přípravě vysokorychlostní trati. „Budeme pokračovat v projednání s veřejností a s starosty a budeme dál vysvětlovat a předkládat argumenty,“ řekl ČTK minulý týden Martin Švehlík ze Správy železnic. Projektově se připravuje úsek do Roudnice nad Labem.

Cesta z Prahy do Ústí se po zprovoznění vysokorychlostní trati zkrátí na půl hodiny. Počítá se s terminály v Ústí a Roudnici nad Labem a tunely v Českém středohoří a pod Krušnými horami. Zahájení stavby plánují železničáři na rok 2027. Proti navržené trase a jejím variantám protestují obce na Litoměřicku nebo Chlumec nedaleko Ústí.

Při veřejném projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje odborníci představili, jaký vliv na životní prostředí by měly tří variant trasy od Roudnice do Ústí navržené Správou železnic (SŽ). Ústí k tomu zaslalo krajskému úřadu deset připomínek. „Chtěli bychom, aby byla vzata v úvahu nějaká další varianta. Město je velice urbanizované a údolí řeky a nivy Labe jsou pro nás tak cenným územím, že bychom byli rádi, pokud by byla odkloněna nákladní doprava,“ uvedla Fialová. „Z úst SŽ bylo sděleno, že se v úseku od Litoměřicka s kombinovanou dopravou počítá. Pro město je zásadní požadavek na přepracování vlivů na životní prostředí,“ zdůraznila radní.