V Děčíně si lidé mohou koupit cukroví od učňů. Vyrobí ho víc než půl tuny

Letos provozovna funguje jedenáctým rokem. Studenti stihnou do Štědrého dne vyrobit zhruba 550 kilogramů sladkostí a k tomu denně deset vánoček. Zájem zákazníků je ve srovnání s předchozími roky nižší. ČTK to řekla vedoucí učitelka Pavlína Klopfštoková.

Studenti pod vedením své vedoucí letos vyrobí kvůli menšímu odbytu o zhruba o 150 kilo sladkostí míň, důvodem je podle Klopfštokové zřejmě i vyšší cena. „My jsme zdražili a myslím si, že lidé vyčkávají, jestli se nezlevní. Je to samozřejmě ovlivněno dražšími surovinami,“ podotkla pedagožka. Namísto 390 korun teď kilo cukroví zájemci koupí za 650 korun. Některé suroviny jsou dražší až o 100 procent. „Nakupujeme ve velkoskladu, ale je pravda, že jsme se naučili jít i po akcích v obchodech,“ doplnila Klopfštoková.

Naproti tomu cukrárna Bea na Děčínsku ceny snížila. Zákazníky tak letos vyjde kilo cukroví na 599 korun, tedy o 100 korun méně než loni. „Cenu jsme letos snížili kvůli tomu, že se teď lidí hodně dotklo zdražování a my jsme chtěli být jiní. Snížili jsme marži, aby jsme pro naše zákazníky byli dostupní,“ popsal přístup cukrárny její nový provozovatel Ivan Husár. Cukráři vyrobí do Vánoc okolo jedné tuny pečených dobrot. Zájem je však i přes slevu nižší než v předchozích letech. Provozovatel si to vysvětluje tím, že lidé šetří.