V Mostě vznikne u jezera obytná čtvrť pro 6500 lidí, postaví se do 20 let

Na místě původního historického města budou byty pro zhruba 6500 lidí. Primátor Marek Hrvol (ProMOST) řekl, že se stavbou bytových domů se počítá do 20 let.

Město chce mít podle Hrvola vliv na to, co v okolí rekreační plochy vznikne. „Prioritou je mít území pod drobnohledem, aby nedocházelo k živelnému rozvoji, na který by mělo město jiný názor,“ uvedl primátor. Studie bude podkladem pro veřejnoprávní vypořádání se státem, o kterém město s Diamem jedná. Státní podnik má zájem podle Hrvola lokalitu opustit.