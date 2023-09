V Mostě začne fungovat s přispěním města nová ordinace praktika

Zřídit ordinaci ve městě s dotací radnice chce také dětská lékařka, která převezme pacienty po končící doktorce v příštím roce. ČTK a Českému rozhlasu to řekla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST). Na severu Čech je nejméně praktiků na počet obyvatel a nejvíce pediatrů ve věku nad 65 let, vyplývá ze zdravotnické studie obyvatel Ústeckého kraje.

Dotační program vyhlásilo město na základě podnětu občanů, kteří si stěžovali na to, že nemají u koho registrovat sebe a své děti. Na výzvu reagoval lékař, který nechce čerpat celou dotaci ve výši dva miliony korun, ale pouze polovinu. „Bude dozorujícím lékařem pro dva mladé doktory, kteří se v ordinaci budou střídat. Ponese za ně zodpovědnost,“ uvedla náměstkyně. Ordinaci otevře ve zdravotním středisku v Topolově ulici. Podmínkou dotace je to, že v provozu bude ordinace pro nejméně 2000 pacientů minimálně tři roky. „Smlouvu má s dvěma pojišťovnami, takže je vyloučeno, že by lidé museli za výkony platit,“ dodala Stará.