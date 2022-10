Ve věznici Všehrdy se otevřela nová ubytovna pro mladistvé

Ubytovna je vybavena moderními bezpečnostními prvky a je rozdělena do několika kategorií. Novinářům to dnes řekl ředitel věznice Miroslav Fous.

Věznice Všehrdy je jako jediná věznice v ČR profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. V říjnu jich bylo na Chomutovsku umístěno 18. Od roku 2017 v zařízení vykonávají trest i dospělí. Kapacita věznice činí 478 míst, v říjnu bylo ve věznici 432 odsouzených. Další věznice, ve kterých jsou zřízena oddělení pro výkon trestu mladistvých odsouzených, jsou věznice Heřmanice a věznice Pardubice. Po uvedení nových prostor všehrdské věznice do provozu budou ale mladiství z Pardubic převezeni právě do Všehrd. Nový objekt budou užívat od listopadu.

„Splňujeme standardy na ubytovně, ať se to týká specializovaného oddílu pro mladistvé odsouzené s jistými poruchami chování, kde je potřeba individuálního zacházení. Zároveň máme také prostor pro výkon kázeňských trestů, terapeutické místnosti, společenské místnosti, kuchyňky, kulturní místnosti a v neposlední řadě také tělocvičnu,“ uvedl Fous.

Okna budovy mají mříže, obehnané jsou ještě ostnatým drátem. Objekt je oplocený. Uvnitř něj je 45 kamer. Dozorci mohou odsouzené kontrolovat průhledy, které jsou také v koupelnách. „Pro mladistvé se neliší bezpečnostní opatření ničím. Je to stejné jako u odsouzených dospělých, kteří jsou umístěni do věznice s ostrahou ve vysokém stupni zabezpečení. To znamená příslušná výška vnitřního i vnějšího oplocení, zajištění kamerových záznamů a podobně,“ doplnil Fous.