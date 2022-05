Vyhlídková věž na Hrádku ve Varnsdorfu zůstane přes léto zavřená

„V těchto dnech se dokončuje projektová dokumentace, která je zaměřena na úpravy venkovních prostor,“ uvedl starosta. Obnovit by se měly terasy, opravené bude vstupní schodiště a vysadí se nová zeleň. S úpravou okolí se zároveň bude dělat nová příjezdová asfaltová cesta včetně osvětlení a semaforů. Město bude v nejbližší době vypisovat výběrová řízení na zhotovitele, počítá se s uvolněním několika milionů korun. Vzniknout by mělo také parkoviště.

Vrch Hrádek se tyčí na znělcovém hraničním vrchu do výše 438 metrů. V květnu 1904 zde byla slavnostně otevřena 29 metrů vysoká vyhlídková věž s restaurací podle projektu stavitele Antona Möllera. Vyhledávaný turistický cíl byl koncem 60. let rekonstruován, ale od počátku 90. let chátral. V červenci 2003 byla věž po dvouleté obnově znovu zpřístupněna. V roce 2005 získal Hrádek za svou žlutočervenou fasádu se zachovalými původními trámy ocenění Fasáda roku. Restaurace se své obnovy dočkala až letos, první jídlo by si v ní mohli lidé objednat v polovině příštího roku.