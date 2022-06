Zahradní dům v Teplicích, v němž je galerie, bude bezbariérový

Zahradní dům je sice památkově chráněný, ale neplatí to prý o schodišti. „Díky tomu nám památkáři dovolili vybourat schodiště, postavit nové a vybudovat výtah,“ uvedl primátor Hynek Hanza (ODS). Do patra se díky tomu dostanou vozíčkáři a lidé, kterým se hůř chodí. „Věříme, že to pomůže zvýšit návštěvnost galerie,“ uvedl Hanza. V galerii je aktuálně výstava Vladimíra Franze nazvaná Srdce ráj.