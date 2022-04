Archeologové našli v Jihlavě vybavení mincovny ze 13. století

Vybavení mincovny včetně kovadliny, raznice brakteátů, závaží nebo forem na stříbrné pruty leželo ukryté v odpadní jímce. Kde přesně mincovna v Jihlavě sídlila, není podle Kochana jisté. Romantické představy 19. století ji podle něho situovaly do domu v západní části náměstí, za kterým je ulice U mincovny, mohla sídlit i na radnici, čemuž by napovídaly její silné stěny, snad opevnění. „A jsme opatrní, abychom prohlásili, že dům Masarykovo náměstí 21 je jihlavská mincovna, protože není zase tak honosný. To, že sice máme věci z mincovny v jímce, tak to nemůžeme stoprocentně sjednotit s tím domem,“ řekl Kochan. Na místě podle něho nemusela fungovat mincovna, ale zlatnická dílna, která raznice pro mincovnu vyráběla. „Nebo je ve hře varianta, že se mohlo jednat o takzvanou penězokazeckou dílnu,“ řekl Kochan.