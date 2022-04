Brambory jsou už nasázené v teplejších částech ČR, plocha asi mírně klesne

Uskladněné brambory by teď domácí zemědělci měli prodat, obchod s bramborami se podle Králíčka po epidemii dostává víceméně do normálních kolejí. Továrny na zpracování brambor, hlavně na hranolky, které jsou v západoevropských zemích, se rozjely. Vysoký nebyl ani dovoz brambor do ČR. „My teď máme data za leden a za únor. Když to porovnám s minulým rokem, dovezeno bylo méně, než je obvyklé v těchto měsících,“ řekl předseda svazu.