Festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava zahájí 17. května svůj 21. ročník

Gustav Mahler se narodil v roce 1860. Do roku 1875 žil v Jihlavě. Byl jedním z neuznávanějších dirigentů své doby. V roce 1897 se stal ředitelem vídeňské Státní opery, s taktovkou to dotáhl i do Metropolitní opery v New Yorku. Jeho dílo zahrnuje deset symfonií, písňové cykly a jedno sborové dílo. Zemřel 18. května 1911 ve Vídni.