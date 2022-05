Novým uměleckým šéfem Horáckého divadla Jihlava bude Michal Zetel

Podle ředitele Horáckého divadla Ondreje Remiáše zajistí Zetel kontinuitu práce jihlavské scény, která mu není neznámá. „Pro mě za posledních deset let udělalo Horácké divadlo obrovský posun, který nechci hodnotit, ale je to divadlo dnes prostě na divadelní mapě České republiky poměrně výrazně znát. To je ta věc, která mě přilákala,“ řekl Zetel.