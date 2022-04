Muzeum Vysočiny Jihlava se od ledna uzavře kvůli modernizaci expozic

Opravy fasád a úpravy vstupních otvorů budov si od července vynutí uzavření výstavních prostor v přízemí muzea, která ale jinak zůstane v provozu až do konce letošní roku. Následně se na šest měsíců zcela uzavře kvůli modernizaci expozic, z nichž nejstarší jsou v nezměněné podobě přes 20 let. Někde se budou jen obměňovat exponáty, jinde projde obměnou celá expozice. Bohatě zdobená cechovní síň, kde jsou zatím vystavené gotické plastiky, bude po rekonstrukci připomínat jihlavské cechy. „Tohle je věc, která je úplně nová, ve stávajících expozicích není nijak pojednána, přitom cechy jako fenomén, to je organizace života ve městě, měl pro Jihlavu zásadní význam. Jihlava poté, co skončilo dolování, tak vyrostla na řemeslech a obchodu a to všechno s těmi cechy souvisí,“ řekl Malý.