Historické slavnosti v Telči připomněly 30. výročí zápisu na seznam UNESCO

Podle ní bylo zapsání na seznam UNESCO v roce 1992 pro Telč nezpochybnitelným zlomem v novodobém vývoji. „Pro město je to určitá značka a také určitý punc, který je všem jasný, pokud nyní vidí obnovenou Telč. Samozřejmě že především právě díky tomu sem turisté více jezdí, protože chtějí vidět město ze seznamu UNESCO. A také se k nám rádi vrací, jelikož za jeden den se zde nedá všechno stihnout,“ uvedla Peichlová.

Dvoudenní historické slavnosti začaly v pátek. V Telčí se jich letos účastnili také zástupci Českého Krumlova a Prahy, protože obě tato města byla zapsána na seznam UNESCO rovněž před 30 lety. Přibližně pětitisícová Telč se na seznam UNESCO dostala díky své památkové rezervaci, do které patří renesanční zámek i rozlehlé náměstí. Městskou památkovou rezervací je Telč od 70. let 20. století. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v kraji s roční návštěvností okolo 100 000 lidí. Nyní se rekonstruuje a přístupný je jen omezeně. Od příštího roku by měla být jeho část přístupná celoročně.