Jihlava o víkendu oslaví 75 let provozu trolejbusů a 80 let autobusů v MHD

Lidé se v neděli také mohou podívat do vozovny, dílen a dalších pracovišť dopravního podniku v Brtnické ulici, kde bude den otevřených dveří. Podrobný program bude na webu podniku nebo jeho facebooku.

Bezplatné retrojízdy autobusy a trolejbusy vyráběnými v 50. a 60. letech minulého století budou v krajském městě v sobotu a v neděli od 10:00 do 16:00, uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk. V sobotu budou také večerní vyhlídkové jízdy. V neděli projede Jihlavou konvoj historických i současných vozidel městské dopravy, řadit se začne ve vozovně hodinu po poledni. Akce se koná k Evropskému týdnu mobility, jehož cílem je upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná k životnímu prostředí.

Dopravní podnik má 40 autobusů a 39 trolejbusů, očekává zpožděnou dodávku šesti parciálních trolejbusů. Pokud se to uskuteční, měly by v příštím roce větší část MHD v Jihlavě zajišťovat trolejbusy. U autobusů podnik od minulého měsíce testuje jako palivo plyn vyráběný nedalekou zemědělskou bioplynovou stanicí. Postupně by jím mohl nahradit většinu stlačeného zemního plynu (CNG).