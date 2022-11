Jihlava opravila hráz rybníka Lužný, který patří mezi záložní zdroje pitné vody

„S hladinami rybníků neustále manipulujeme tak, aby v případě větších dešťů zadržela soustava co největší objem přívalu vody. Pokud by se rybníky přelily, zaplavily by celé území pod nimi. Ohrozily by až pět tisíc lidí a samozřejmě jejich majetek,“ uvedl Popelka. Na zajištění dodávek pitné vody pro Jihlavany se soustava Pístovských rybníků podílela v roce 2018, kdy kvůli suchu nestačila město zásobovat vodárenská nádrž Hubenov.