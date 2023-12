Jihlava příští rok rozšíří zóny s placeným parkováním, zvažuje sdílená auta

Podle dat o parkování, která od října sbírá speciální kontrolní auto, na některých zpoplatněných parkovištích případně umožní bezplatné parkování třeba v neděli. Od minulého roku mohou Jihlavané využívat sdílená jízdní kola. Primátor Petr Ryška (ODS) uvedl, že nepočítá se zavedením sdílených koloběžek. Podle radnice by ale stálo za to vyzkoušet službu v podobě sdílených aut.

„Máme nějaké nabídky a uvidíme. Věřím, že během příštího roku rozjedeme první nějakou fázi s nějakým provozovatelem carsharingu a uvidíme, jak se k tomu postaví obyvatelé, jak se to bude využívat a podle toho se budeme rozhodovat dál,“ řekl primátor. Odhadl, že ve městě by vzhledem k jeho velikosti pro tuto službu mohlo být mezi 30 až 50 auty. V Jihlavě trvale žije přes 50 tisíc lidí.

Město by podle primátora tuto službu nedotovalo, pouze by se s jejím provozovatelem domlouvalo na podmínkách parkování sdílených vozů. Pokud by sdílení aut dobře fungovalo, mohlo by přispět ke snížení počtu vozidel v Jihlavě. „Máme několik variant, začneme to řešit nějak intenzivně v nejbližších týdnech,“ uvedl Ryška k dalšímu postupu radnice.