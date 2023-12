Muzeum Vysočiny Jihlava vystaví nálezy z okolí Dalešické přehrady

„Zájmový region ležící na pomezí Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy byl v minulosti odbornou veřejností považován za periferní sídelní oblast v mladší době železné i navazující době římské. Archeologické výzkumy z nedávných let však dokazují, že v této éře historických Keltů a Germánů bylo sledované území lidmi intenzivně využíváno. Interpretace některých aktivit je optikou současného poznání zřejmá, jiné se však doposud nepodařilo spolehlivě vysvětlit, a zůstávají tak do jisté míry stále záhadou,“ uvedl Hoch.

Najít doklady římské kultury tak na sever od říše je podle něho abnormální. Je pravděpodobné, že předměty z tehdejšího centra světa na západní Moravu dopravovali tehdejší domorodí obyvatelé a nejde o stopy po přítomnosti Římanů. Nalezeny byly zbraně, zemědělská náčiní, mince či šperky. „Že bychom měli přímé doklady toho, že se tam pohybovala římská armáda, to prostě nemáme, je to jen hypotéza, spíš to vypadá na germánské obyvatelstvo, ale jisté to není. Prostě to nevíme,“ řekl ČTK Hoch.