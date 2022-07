Jihlava v tomto volebním období vytipovala tři území pro družstevní bydlení

Takzvané bezdoplatkové zóny, v nichž noví nájemníci neměli nárok na příspěvek na bydlení a které vloni zrušil soud, v Jihlavě nebyly. Pomoci lidem, kteří žili ve špatných podmínkách nebo na ulici, se radnice snažila v projektu Bydlení především (Housing First). Pokračování projektu ale není jisté, zastupitelé v červnu neschválili podání žádosti o další dotaci.

Náměstci primátorky Petr Ryška (ODS) a Vít Zeman se následně na tiskové konferenci shodli na tom, že o případném pokračování projektu Bydlení především by mělo rozhodnout až nově zvolené zastupitelstvo.

Pilotní projekt Bydlení především uskutečňovala Jihlava od října 2019. Podle radního Daniela Škarky (Fórum Jihlava) jím prošlo 17 rodin nebo jednotlivců, vedle bydlení měli zajištěnou pomoc charity. Dotovaná část projektu skončila loni. Na nákladech okolo čtyř milionů korun se město podílelo pěti procenty. Protože v té době nebylo možné žádat o další dotaci, s pokračováním projektu do konce letoška pomohl městu finančně kraj.

„Vnímáme problémy, zejména v posledních dvou letech s nástupem covidové krize, následné války na Ukrajině i dalších faktorů, s dostupností nájemního bydlení, sociálních bytů i startovacích bytů pro mladé rodiny,“ uvedla mluvčí města Irini Martakidisová. Třebíčská radnice proto staví šestipodlažní bytový dům v Modřínové ulici, v němž do konce roku 2023 vznikne 25 bytů. Ve stejné ulici prodalo město investorům tři pozemky pro stavbu šesti bytových domů, do konce roku 2026 by tak podle mluvčí mělo vzniknout asi 200 bytů.