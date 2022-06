V Jihlavě se stavba cyklostezky podél řeky prodraží o třetinu, kvůli podloží

Původní cena stavby byla podle věstníku veřejných zakázek 31,3 milionu korun bez daně, zvýší se o 10,6 milionu. Cyklostezka mezi ulicemi Mlýnská a Helenínská by přesto mohla být dokončená dřív, než se předpokládalo, původně měla být hotová do konce května 2023. „Myslím, že byť jsou tam takové komplikace, tak v tuhle chvíli to vypadá, že by to mohlo být dokončené ještě letos,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).