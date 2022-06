Polná na Jihlavsku bude potřebovat větší školu, staví se tam hodně bytů

Na přístavbu školy, díky níž vznikne dalších šest tříd, má město projektovou dokumentaci a stavební povolení. Ještě se čeká, jestli bude možné na tuto stavbu požádat o dotaci, řekl ČTK starosta Jindřich Skočdopole (nestraník). Stavba by podle něj mohla začít příští rok v létě.

Pokud město nedostane na investici do školy dotaci, mělo by se podle starosty vedení radnice poradit o možnosti, využít úvěr. Uvedl, že pomocí úvěru Polná před čtyřmi lety postavila u školy tělocvičnu za 42 milionů korun. Do základní školy chodí přes 600 dětí. Odhad nákladů na plánovanou přístavbu je podle údajů radnice v několika desítkách milionů korun.