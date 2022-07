Jihlavě ve volebním období přibyly sjezdy z I/38, změny v parkování začnou zjara

Jihlava má v plánu změnit systém parkování ve městě tak, aby zvýhodnil rezidenty. Podle webu radnice se jen minulý rok počet aut v padesátitisícovém městě zvýšil zhruba o 700 na víc než 26.000 vozidel. Letos v lednu radnice avizovala , že by první změny v parkování mohly nastat už v létě. Podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS) se teď s jejich zaváděním počítá v příštím roce.

Aby mohla nová koncepce parkování dobře fungovat, musí být podle radního celý systém digitalizovaný. „Tady jsme závislí na softwarových firmách, které nám dodají potřebný software a ty lhůty zkrátka jsou takové, že to bude nejdříve, předpokládáme, jaro příštího roku,“ řekl.

Téměř šest kilometrů trolejové dráhy buduje Jihlava od loňského podzimu, dráha povede do průmyslové zóny v části města Pávov. Na investici za 157 milionů korun dostalo město dotaci 104 milionů. Podle Vymazala se tak dlouhý úsek trolejové dráhy za poslední roky jinde v Česku nestavěl. V jihlavské městské dopravě pak budou trolejbusy přepravovat tři čtvrtiny cestujících a zbylý díl autobusy na stlačený zemní plyn (CNG).

Kvůli zdražování energií a paliv zvýšil městský dopravní podnik po 12 letech ceny jízdného v MHD, u většiny jízdenek to bylo navýšení do 30 procent. Nový ceník platí od letošního května. Na dopravu měla velký dopad i epidemie koronaviru, lidé pracovali z domu, byly zavírané školy. Teď už se do MHD vrátilo přibližně 95 procent cestujících, uvedl radní Vymazal.